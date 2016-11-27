В Китае объявили, что повышен уровень угрозы из-за тайфуна "Токагэ"

Повышенный уровень угрозы объявили в Китае так как тайфун "Токагэ" приближается к юго-восточному побережью страны. Это объявление Государственного метеорологического центра.







Тайфун образовался в Южно-китайском море (ЮКМ) и движется в северном направлении со скоростью 10 км/ч. Резкое ухудшение погодных условий угрожает провинциям Фуцзянь, Чжэцзян, Гуандун, Хайнань и Гуанси-Чжуанскому автономному району. В настоящее время власти принимают профилактические меры.





Кораблям, которые находятся в акватории ЮКМ, рекомендовали вернуться в порты.





Напомним, что "Токагэ" – это 25-й по счету тайфун, обрушившийся на КНР с начала года.





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Т. Сокот



