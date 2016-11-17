Газовые счетчики

Однако дорогой газовый счетчик не всегда будет качественным, а также возможно, что для вас будет оптимальной именно более дешевая модель. Главными моментами являются долговечность выбранной конструкции, правильный подбор механизма по функциональности и сфере применения. Для индивидуального учета газа в домашних условиях применяются простые в эксплуатации приборы, а сложные гораздо более актуальны в условиях промышленных производств, где приходится иметь дело с большими объемами газа. Плюс, если для приборов учета воды Вам необходимо делать поверку счетчиков воды , то для приборов учета затрат газа Вам это делать будет не нужно.

По принципу действия счетчики газа делятся на 4 группы: ротационные, турбинные, вихревые и мембранные. В быту обычно используется мембранный расходомер газа. Принцип работы мембранных газовых счетчиков основывается на перемещении мембран камер при поступлении в счетчик газа. При прохождении газа происходит перемещение мембран, которое посредством системы рычагов и редуктора задействует счетный механизм. Преимуществом мембранных газовых счетчиков перед ротационными и турбинными является бесшумность их работы. Кроме того, мембранные счетчики не нуждаются в смазке в процессе эксплуатации, а турбинные необходимо смазывать раз в три месяца. Перечисленные преимущества мембранных счетчиков обусловили их широкое применение в загородных коттеджах, домах и квартирах. Их единственным минусом являются большие размеры при значительном расходе газа, превышающем 25 кубометров в час.

Расходомер газа измеряет объем природного или сжиженного газа, проходящего через счетчик в единицу времени, и решает две задачи: учет энергоресурсов и стимуляция экономии этих ресурсов. Он требует соблюдения следующих правил эксплуатации:

Соблюдение степени очистки газа не ниже 100 мкм.

Непродолжительное превышение максимального расхода газа и минимального рабочего давления.

Соблюдение температурного режима для окружающей среды и используемого газа.

Соблюдения нормативов содержания влаги в потоке газа.



Если вы верно выбрали счетчик газа и соблюдаете правила его эксплуатации, то прибор прослужит вам долгие годы.