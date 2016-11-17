Газовые счетчики
17.11.2016 14:44 / Экономика / Прочли: 93 человек
Как и многие товары сегодня, газовые счетчики представлены потребителю в широком ассортименте. Модели отличаются друг от друга механизмом действия, страной-производителем и стоимостью.
Однако дорогой газовый счетчик не всегда будет качественным, а также возможно, что для вас будет оптимальной именно более дешевая модель. Главными моментами являются долговечность выбранной конструкции, правильный подбор механизма по функциональности и сфере применения. Для индивидуального учета газа в домашних условиях применяются простые в эксплуатации приборы, а сложные гораздо более актуальны в условиях промышленных производств, где приходится иметь дело с большими объемами газа. Плюс, если для приборов учета воды Вам необходимо делать поверку счетчиков воды, то для приборов учета затрат газа Вам это делать будет не нужно.
По принципу действия счетчики газа делятся на 4 группы: ротационные, турбинные, вихревые и мембранные. В быту обычно используется мембранный расходомер газа. Принцип работы мембранных газовых счетчиков основывается на перемещении мембран камер при поступлении в счетчик газа. При прохождении газа происходит перемещение мембран, которое посредством системы рычагов и редуктора задействует счетный механизм. Преимуществом мембранных газовых счетчиков перед ротационными и турбинными является бесшумность их работы. Кроме того, мембранные счетчики не нуждаются в смазке в процессе эксплуатации, а турбинные необходимо смазывать раз в три месяца. Перечисленные преимущества мембранных счетчиков обусловили их широкое применение в загородных коттеджах, домах и квартирах. Их единственным минусом являются большие размеры при значительном расходе газа, превышающем 25 кубометров в час.
Расходомер газа измеряет объем природного или сжиженного газа, проходящего через счетчик в единицу времени, и решает две задачи: учет энергоресурсов и стимуляция экономии этих ресурсов. Он требует соблюдения следующих правил эксплуатации:
- Соблюдение степени очистки газа не ниже 100 мкм.
- Непродолжительное превышение максимального расхода газа и минимального рабочего давления.
- Соблюдение температурного режима для окружающей среды и используемого газа.
- Соблюдения нормативов содержания влаги в потоке газа.
Если вы верно выбрали счетчик газа и соблюдаете правила его эксплуатации, то прибор прослужит вам долгие годы.
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Источник: LadyVenus.ru
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