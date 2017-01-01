Пост сдал: Пан Ги Мун больше не Генсек ООН

Главное событие дня в международной политике: Антониу Гутерриш официально сменил на посту Пан Ги Муна.

В воскресенье, 1 января, к работе в должности Генерального секретаря Организации Объединенных Наций приступил португальский дипломат, глава правительства Португалии конца 90-х годов Антониу Гутерриш. Его кандидатуру утвердила Генеральная ассамблея ООН еще 13 октября 2016 года.



Пан Ги Мун, который возглавлял глобальную международную организацию на протяжении последних пяти лет, начиная с 2007 года, ушел в отставку. Что известно о его преемнике, девятого по счету главы ООН? Антониу Гуттериш — португальский государственный деятель, родился 30 апреля 1949 года. С 1992 по 2002 год являлся лидером Социалистической партии Португалии. В период 1995-2002 годов — премьер-министр Португальской Республики. С 1999 по 2005 год — глава Социалистического интернационала (международная неправительственная социал-демократическая организация; сокращенно — Социнтерн). С 2005 по 2015 год занимал должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. С апреля 2016 года — государственный советник Португалии.

В первый день на посту генсека ООН Антониу Гутерриш обратился к мировому сообществу с призывом о мире: «Мир должен быть нашей целью, нашим путеводителем. Я обращаюсь ко всем вам с просьбой быть ответственными и возложить на себя обязательство бороться за мир — сегодня и каждый день. Пусть 2017-й станет годом мира!» — произнес речь Гуттериш. Так как Генерального секретаря Организации Объединенных Наций избирают на пять лет, то официально сроки пономочий Антониу Гутерриша истекут 31 декабря 2021 года. Известно, что новый глава ООН в совершенстве владеет четырьмя языками: португальским, испанским, французским и английским.

Тем временем предшественник 67-летнего Гутерриша, 72-летний южнокорейский дипломат Пан Ги Мун, в пятницу, 30 декабря, произнес в штаб-квартире ООН прощальную речь. Во время своего последнего выступления в роли главы организации он выразил сожаление по поводу того, что за период своего председательства не сумел разрешить конфликты в Сирии, Йемене, Мали, Центральноафриканской Республике и Ливии. Также уже бывший генсек ООН поблагодарил своих коллег за проделанную работу.

Текст: Е. Скобелева