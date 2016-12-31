Происшествие в Красноярске: в Енисей с Октябрьского моста упал человек

В свою очередь случившееся прокомментировали работники службы «Спасатель». Они заявили, что жители Красноярска позвонили, сообщив, что видели, как человек упал в Енисей, сорвавшись из стоящего Октябрьского моста.







Инцидент случился рядом с основным руслом реки.





В настоящий момент правоохранители заняты тем, что определяют обстоятельства случившегося. Они выясняют причины.





Кстати, тело упавшего найти не удалось. Поэтому, сотрудники полиции приняли решение опросить местных рыбаков и свидетелей, которые проезжали в этот момент через Октябрьский мост.





В свою очередь специалисты Красноярска занимались поиском акватория и береговой линии. Они отыскивали упавшего в Енисей человека. Результатов поиска до сих пор нет, невзирая на то, что свидетели утверждают, что мужчина упал в реку. В СМИ представлена информация о том, что очень часто тела падающих с моста правоохранители только обнаруживают спустя несколько месяцев.





Текст: Т. Сокот



