По причине снежных заносов приблизительно 30 рейсов междугородных автобусов отменили в Приморье

Приблизительно три десятка рейсов междугородных автобусов отменили в Приморском крае по причине снежного циклона. Это сообщение принадлежит пресс-службе регионального управления МЧС.







Сам текст сообщения носит следующий характер: - "в Приморье отменены 27 рейсов междугородных автобусов. Это рейсы, связывающие Владивосток с Артемом, Находкой, Уссурийском, Большим Камнем и другими населенными пунктами региона. В направлении городов Находка, Уссурийск перевозка пассажиров осуществляется электропоездами".





Вот уже вторые сутки закрытой для проезда остается крупная трасса Седанка – Патрокл, что во Владивостоке. Действительным остается запрет на въезд большегрузного автотранспорта во Владивосток.





В краевом предприятии "Примавтодор" сообщили следующее: "всего на расчистке дорог задействовано почти 300 единиц различной техники. В данный момент проезд есть на всех дорогах края, небольшие затруднения могут возникнуть на перевалах южного Приморья, где уже работает тяжелая техника".





Согласно обнародованным данным МЧС какие-либо коммунальные аварии во время циклона не зафиксированы.

Напомним, что сильный циклон обрушился на Приморье вчера, 22 декабря.

В МЧС сообщили, что на протяжении суток на юге региона выпало приблизительно половины месячной нормы осадков. Что касается максимальных порывов ветра, они достигли до 26 м/с и их можно было наблюдать во Владивостоке.





Синоптики сообщили, что скоро осадки в Приморье прекратятся. Циклон, который их спровоцировал, находится рядом с западным побережьем острова Хоккайдо. Сегодня он активно смещается на восток, практически в северо-западную часть Тихого океана.





Текст: Т. Сокот



