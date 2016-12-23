По причине снежных заносов приблизительно 30 рейсов междугородных автобусов отменили в Приморье
23.12.2016 23:52 / Происшествия / Прочли: 168 человек
На протяжении суток на юге Приморья выпало приблизительно половина месячной нормы осадков.
Приблизительно три десятка рейсов междугородных автобусов отменили в Приморском крае по причине снежного циклона. Это сообщение принадлежит пресс-службе регионального управления МЧС.
Сам текст сообщения носит следующий характер: - "в Приморье отменены 27 рейсов междугородных автобусов. Это рейсы, связывающие Владивосток с Артемом, Находкой, Уссурийском, Большим Камнем и другими населенными пунктами региона. В направлении городов Находка, Уссурийск перевозка пассажиров осуществляется электропоездами".
Вот уже вторые сутки закрытой для проезда остается крупная трасса Седанка – Патрокл, что во Владивостоке. Действительным остается запрет на въезд большегрузного автотранспорта во Владивосток.
В краевом предприятии "Примавтодор" сообщили следующее: "всего на расчистке дорог задействовано почти 300 единиц различной техники. В данный момент проезд есть на всех дорогах края, небольшие затруднения могут возникнуть на перевалах южного Приморья, где уже работает тяжелая техника".
Согласно обнародованным данным МЧС какие-либо коммунальные аварии во время циклона не зафиксированы.
Напомним, что сильный циклон обрушился на Приморье вчера, 22 декабря.
В МЧС сообщили, что на протяжении суток на юге региона выпало приблизительно половины месячной нормы осадков. Что касается максимальных порывов ветра, они достигли до 26 м/с и их можно было наблюдать во Владивостоке.
Синоптики сообщили, что скоро осадки в Приморье прекратятся. Циклон, который их спровоцировал, находится рядом с западным побережьем острова Хоккайдо. Сегодня он активно смещается на восток, практически в северо-западную часть Тихого океана.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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