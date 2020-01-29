Официальный сайт ПокерДом – о преимуществах и установке клиента покер-рума
ПокерДом – российский рум, который за 6 лет своего существования превратился в крупную международную сеть. Он отличается качественным софтом, возможностью создания депозита в рублях, разнообразием игровых форматов и турниров. На официальном сайте можно скачать клиент PokerDom для гаджетов и компьютера.
Простая регистрация на официальном сайте ПокерДом
На официальном сайте ПокерДом доступна простая регистрация для последующей игры как на фишки, так и на деньги. Покер-рум ориентирован на русскоязычную аудиторию, поэтому депозиты можно создавать в RUB без двойной конвертации. В статье мы расскажем о преимуществах и особенностях создания игрового профиля в PokerDom.
Экскурс в историю
PokerDom – покер-рум, который начал свою работу в 2014 году. Изначально он задумывался как проект для игроков из России. Но за несколько лет покерная комната превратилась в огромную международную сеть. Она нравится миллионам покеристов:
Качественным софтом;
Быстрым выводом средств;
Техподдержкой 24/7;
Возможностью пополнения счета в рублях.
Помимо популярных Омахи и Техасского Холдема, в PokerDom есть Китайский покер.
Чем покер-рум так хорош?
ПокерДом – первая покерная комната с хорошей репутацией, в которой можно играть онлайн на рубли. Русифицированный интерфейс позволит быстро освоиться, сориентироваться в меню клиента.
Преимущества PokerDom:
Удобная работа с кассой. В руме доступны все самые популярные платежные инструменты, которыми пользуются граждане РФ.
Круглосуточная техподдержка. В случае возникновения вопросов вы можете написать в саппорт в любое время суток и получить быстрый ответ или рекомендации.
Честная политика. В ПокерДом запрещено пользоваться сторонним софтом для сбора статистики. Это гарантирует покеристам честную игру в равных условиях. Служба безопасности постоянно отслеживает нарушителей, поэтому их аккаунты сразу блокируются.
Низкий рейк на МТТ. В отличие от других покерных комнат, в PokerDom беспрецедентно низкий рейк. Посетителям доступные самые разнообразные турниры с гарантированными призами.
В случае необходимости вы можете связаться с операторами техподдержки любым удобным способом – через e-mail, контактный телефон или онлайн-чат.
Как зарегистрироваться в ПокерДом?
Игра на условные фишки и деньги доступна только зарегистрированным пользователям. Но регистрация в PokerDom очень простая и занимает не более 5 минут:
На официальном сайте https://pokerdompro.ru нажмите на клавишу «Начать игру» или «Регистрация»;
В новом окне заполните анкету, указав e-mail, никнейм и пароль;
Для получения бонуса введите промокод, если он есть;
Выберите удобную для вас валюту и поставьте галочку напротив соглашения с правилами рума;
В завершение просто кликните на клавишу «Регистрация».
Если вы намерены играть на настоящие деньги, указывайте только реальные данные. В противном случае вам не удастся пройти верификацию. А без нее вы не сможете совершать денежные операции. Для верификации нужно отправить фото или отсканированные копии документов, удостоверяющих личность.
Клиент ПокерДом для ПК
Желающие играть в покер на деньги могут скачать стационарную версию рума для компьютера. Качество софта соответствует мировым стандартам, поэтому длительная игра не вызывает дискомфорта – усталости глаз, раздражения из-за анимации и т.д.
Минимальные системные требования к ПК:
Операционная система – Windows Vista и выше;
Оперативная память – от 512 Мб;
Свободное место да диске – от 150 Мб;
Процессор – от Pentium 4;
Видеокарта – от Geforce.
Загрузив ПО, вы сможете входить в лобби даже без загрузки браузера.
Портативная версия клиента для гаджетов
Мобильный клиент устанавливается практически на все гаджеты – смартфоны, Айфоны, планшеты. Софт порадует посетителей рума:
Современным дизайном лобби;
Мультитейблингом;
Большим выбором игр и турниров;
Удобной работой с кассой;
Вариативностью настроек.
С мобильного устройства доступы регистрация и игра в турнирах, участие в программе лояльности и многое другое.
Почему выгодно играть в ПокерДом?
Зеленая политика администрации рума – огромное преимущество, в сравнении с другими покерными комнатами. Здесь игроки могут рассчитывать только на собственные силы и уменяе, поэтому все находятся в одинаковых условиях. К выгодам игры в ПокерДом можно отнести:
Слабое игровое поле;
Разнообразие платежных инструментов;
Возврат рейка до 50%;
Множество бонусов и акционных предложений.
Игра на официальном сайте ПокерДом доступна всем игрокам, которые достигли 18-летнего возраста.