Индия: первый рабочий запуск ракеты-носителя GSLV-F-Zero-Five с двигателем на криогенном топливе прошел успешно
10.09.2016 12:17 / Наука / Прочли: 215 человек
Индия смогла провести первый успешный рабочий пуск ракеты с криогенным двигателем. В ходе этого запуска метеорологический спутник введен на околоземную орбиту.
Индийская организация космических исследований (ISRO) на днях успешно провела первый рабочий запуск ракеты-носителя GSLV-F-Zero-Five. Его двигатель на криогенном топливе. Он собственной разработки. В ходе запуска метеорологический спутник был введен на околоземную орбиту. Официальное сообщение о запуске опубликовано на сайте организации.
Напомним, что ракета взлетела с площадки космического центра имени Сатиша Дхавана, остров Шрихарикота, Бенгальский залив, рядом с юго-восточным побережьем Индии в 16.50 местного времени (14.20 мск). Однако, была задержка на 40 минут от ранее утвержденного графика.
Взлет прокомментировал представитель ISRO, сообщив о том, что "на этапе заполнения топливом криогенного двигателя были выявлены некоторые технические аномалии, обнаружена их причина, и после ее устранения заправочная операция была продолжена и завершена".
Дальше ракета успешно вывела на переходную орбиту метеорологический спутник INSAT-3DR. Его вес составил 2,211 кг. Затем он отделился, вышел на заданную стационарную орбиту благодаря собственным двигателям.
Несколько слов о спутнике. Он рассчитан на восемь лет службы, оснащен современными приборами, функциональное предназначение - изучение погодных условий и проведение поисково-спасательных операций.
Напомним, что это четвертый успешный запуск ISRO ракеты-носителя GSLV. Он предназначен для транспортировки тяжелых геосинхронных спутников. На нем криогенный двигатель собственной разработки. Кстати, такой впервые оказался рабочим. Три предыдущих запуска, которые проводились с января 2014 года, были испытательными, поэтому аппараты летали вхолостую. Только на этот раз ракете "доверили" полезную нагрузку, но небольшую.
Выводы следующие: запуск оказался успешным. Он продемонстрировал достаточно надежную, без сбоев, работу криогенного двигателя. Это новый этап в развитии космической программы. Таково мнение в ISRO. В частности, именно на эту ракету ISRO сделало ставку, занимаясь подготовкой ко второй лунной миссии "Чандраян-2", что намечена на 2018 год.
Вот как поздравляя индийских ученых, об этой ракете заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди - "Это новый важный шаг, сделанный страной в сфере освоения науки и технологии".
Обратим внимание на мнение экспертов. Для них в рамках национальной космической программы успех криогенного двигателя собственной индийской разработки имеет огромное ключевое значение. Дело в том, что GSLV с такими двигателями способны доставлять на орбиту грузы массой в пределах пяти тонн. Это могут быть спутники и иные космические аппараты. Обратим внимание, что ракеты младшего семейства индийских ракет PSLV способны брать лишь в пределах 1,5 тонн.
В настоящий момент криогенные двигатели создаются и вполне успешно используются в космических программах Европы, России, США, Японии и КНР.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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