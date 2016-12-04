Ученые определили, какие виды спорта действительно продлевают жизнь

Научные сотрудники проанализировали данные социальных служб о влиянии спорта на состояние здоровье пожилых людей. В целом они изучили информацию о 80 тысячах британцев и австралийцев преклонного возраста. В итоге выявили закономерность, что футбол, легкая и тяжелая атлетика не оказывают влияния на продолжительность жизни.

А вот бадминтон, теннис, аэробика и плаванье существенно понижают вероятность преждевременной смерти (на 45%). Также эти виды спорта более чем на 50% снижают риск возникновения заболеваний сердечнососудистой системы.

С учетом этих результатов специалисты намерены разработать комбинированные виды спорта. Сочетание элементов из разных спортивных дисциплин приносило бы максимальную пользу для здоровья, - уверены авторы данной работы.

Текст: Е. Скобелева