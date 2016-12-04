Ученые определили, какие виды спорта действительно продлевают жизнь
В своей работе австралийские ученые из университета Сиднея поставили цель – назвать самые полезные для здоровья виды спорта. Несомненна, любая физическая активность укрепляет и развивает организм. Но, как оказалось, лишь некоторые виды спорта оказывают комплексное оздоровительное воздействие.
Научные сотрудники проанализировали данные социальных служб о влиянии спорта на состояние здоровье пожилых людей. В целом они изучили информацию о 80 тысячах британцев и австралийцев преклонного возраста. В итоге выявили закономерность, что футбол, легкая и тяжелая атлетика не оказывают влияния на продолжительность жизни.
А вот бадминтон, теннис, аэробика и плаванье существенно понижают
вероятность преждевременной смерти (на 45%). Также эти виды спорта более чем на
50% снижают риск возникновения заболеваний сердечнососудистой системы.
С учетом этих результатов специалисты намерены разработать
комбинированные виды спорта. Сочетание элементов из разных спортивных дисциплин
приносило бы максимальную пользу для здоровья, - уверены авторы данной работы.
Текст: Е. Скобелева