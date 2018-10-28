ДТП в Китае: автобус упал в реку, возможны жертвы

До сих пор не известны подробности и причины происшествия. Это был пассажирский автобус.

Этот инцидент случился сегодня утром в городе Чунцин. Возможно, есть жертвы.

На юго-западе Китая неспокойно: в реку упал крупногабаритный автобус.

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