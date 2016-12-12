Количество ДТП в РФ с участием детских автобусов увеличилось в 1,5 раза за год
12.12.2016 09:29 / Происшествия / Прочли: 72 человек
В МВД заявили о том, что две трети происшествий на регулярных рейсах детских автобусов происходят именно по вине водителей.
Так, только на протяжении последних 11 месяцев текущего года число аварий с участием детских автобусов увеличилось в 1,5 раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Это сообщение пресс-центра МВД РФ согласно итогам заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Текст сообщения носит следующий характер: - "каждый второй погибший ребенок был пассажиром, каждый 11-й ребенок погиб на пешеходном переходе. Часто нарушаются правила перевозки детей - в 1,5 раза увеличилось число аварий с заказными автобусами".
Обще число жертв ДТП снизилось в пределах 12,5% если сравнивать с 2015 годом. В ведомстве добавили, что число жертв дорожно-транспортных происшествий за указанный период снизилось на 12,5% по сравнению с прошлым годом.
В МВД сообщили о причине двух третьих происшествий на регулярных рейсах детских автобусов – это вина водителей.
В ведомстве обратили внимание насколько важно повысить безопасность детей во время дорожного движения. Статистика свидетельствует о том, что главная причина аварий с детьми – это:
• отсутствие безопасных условий на пути в школу;
• необеспечение безопасности поездки в автобусах или автомобилях;
• незнание правил дорожного движения.
На заседании комиссии с докладом выступил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Нилов. Он в пресс-центре отметил, что "статистика 11 месяцев этого года свидетельствует о сохранившихся положительных тенденциях в состоянии безопасности дорожного движения. Количество людей, погибших в ДТП, снизилось на 12,5%".
Напомним об одно из последних крупных ДТП, в котором были жертвы. Оно произошло в текущем месяце 4 декабря, 926-й км трассы Ханты-Мансийск - Тюмень. Тогда между собой столкнулись грузовик, два легковых автомобиля и пассажирский автобус. В последнем находилась детская спортивная по акробатике из Ханты-Мансийска. Тогда в результате трагедии погибли 12 человек, 10 из них оказались дети.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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