В подтопленном Ульяновске и районах объявили чрезвычайный режим

Электричества нет в некоторых районах Ульяновска и Новоульяновска, в поселениях Тереньгульского и Новомалыклинского районов. В поселке Мостовая подтоплены приусадебные участки.

К ликвидации последствий стихии привлечены полторы тысячи человек и 630 единиц техники. За несколько часов в Ульяновске выпала двухмесячная норма осадков. Ливень буквально смыл местный спортивный стадион.

Синоптики информируют, что циклон с ураганным ветром и ливнями накрыл всю европейскую часть России. Бури пронеслись по Башкирии, в Барнауле и Тольятти. Везде местные власти организуют оперативные меры по устранению последствий непогоды.

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Е. Скобелева