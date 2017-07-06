В подтопленном Ульяновске и районах объявили чрезвычайный режим
В Ульяновской области введен режим чрезвычайной ситуации, - сообщили в региональном ГУ МЧС России. На регион обрушились сильные дожди с грозами. На данный момент известно, что 10 населенных пунктов частично остались без энергоснабжения.
Электричества нет в некоторых районах Ульяновска и Новоульяновска, в поселениях Тереньгульского и Новомалыклинского районов. В поселке Мостовая подтоплены приусадебные участки.
К ликвидации
последствий стихии привлечены полторы тысячи человек и 630 единиц
техники. За несколько часов в Ульяновске выпала двухмесячная норма
осадков. Ливень буквально смыл местный спортивный стадион.
Синоптики
информируют, что циклон с ураганным ветром и ливнями накрыл всю европейскую
часть России. Бури пронеслись по Башкирии, в Барнауле и Тольятти. Везде местные
власти организуют оперативные меры по устранению последствий непогоды.
Текст:
Е. Скобелева