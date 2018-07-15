Начался демонтаж здания «Зимней вишни»

На месте торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», который был в Кемерово (напомним, что этот центр сгорел), планируют обустроить сквер.



Это решение принималось голосованием после эмоциональных обсуждений с семьями погибших и теми, кто пострадал в ходе пожара. Эта информация принадлежит представителям администрации Кемеровской области.





В общем, демонтаж конструкций сгоревшего здания начался 14 июля.

В сообщении сказано следующее: - «к 19 июля в Кемерово прибудет специальная тяжелая техника, с помощью которой разберут и вывезут сначала металлические, потом железобетонные конструкции. Каждый этап демонтажа продлится 40 дней».

Власти пообещали, что ближе к 1 сентября благоустроят стихийный мемориал в память о тех, кто погиб при пожаре.

Текст: Т. Сокот



