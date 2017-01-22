Министр предупредил, что пенсии россиян не будут расти несколько лет

Он добавил, что сейчас в России 30 миллионов неработающих пенсионеров и 10 миллионов – тех, кто работает на заслуженном отдыхе. В настоящее время пенсия в РФ составляет 35,2% от средней по стране зарплаты.



Напомним, что в прошлом году вторую индексацию пенсий заменили одноразовой выплатой в размере 5 тысяч рублей. В январе ее должны были получить все пенсионеры, проживающие в РФ, в том числе и работающие.

По словам Топилина, реальные пенсии будут снижаться в перспективе не менее трех лет.

Под "реальным" подразумевается размер пенсионных выплат с учетом фактической на сегодняшний день инфляции.