Министр предупредил, что пенсии россиян не будут расти несколько лет
Реальные пенсии граждан в России могут в дальнейшем снижаться ежегодно на 0,5%. Это связано с отменой индексации для пенсионеров, продолжающих работать, - рассказал глава Минтруда Максим Топилин.
Он добавил, что сейчас в России 30 миллионов неработающих
пенсионеров и 10 миллионов – тех, кто работает на заслуженном отдыхе. В настоящее
время пенсия в РФ составляет 35,2% от средней по стране зарплаты.
Напомним, что в прошлом году вторую индексацию пенсий
заменили одноразовой выплатой в размере 5 тысяч рублей. В январе ее должны были
получить все пенсионеры, проживающие в РФ, в том числе и работающие.
По словам Топилина, реальные пенсии будут снижаться в
перспективе не менее трех лет.
Под "реальным" подразумевается размер пенсионных
выплат с учетом фактической на сегодняшний день инфляции.
Текст: Е. Скобелева