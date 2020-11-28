Беспорядки в Париже: протестующие жгут автомобили





Изначально эта демонстрация проходила мирно. Однако, спустя полтора часа к ней присоединилась группа людей в чёрной одежде.

Они выкрикивали оскорбительные лозунги в отношении правоохранителей. Дальше эти люди забрасывали полицию бутылками и фейерверками.

Позже радикалы поджигали предметы на улицах. Сначала они сожгли большой мусорный бак. Только потом загорелось несколько припаркованных автомобилей.

Напомним, что ранее Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект, который назывался "О глобальной безопасности".

24-я статья предусматривала наказание в виде года тюрьмы. Также был предусмотрен штраф в 45 тысяч евро за распространение изображения лица или "другого элемента идентификации" полицейского и жандарма "с очевидной целью причинить вред их физической или психической неприкосновенности".

Текст: Т. Сокот



