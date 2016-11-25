Певица Адель отказывается от карьеры ради рождения второго ребенка
28-летняя британская исполнительница попрощалась с фанатами на завершительном концерте тура, что длился девять месяцев. В рамках турне Адель провела 107 выступлений. Сейчас артистка заявила, что на несколько лет покинет сцену и музыкальную деятельность, чтобы увеличить и укрепить свою семью.
Последний концерт певицы состоялся в Финиксе, штат
Аризона, в рамках ее мирового тура. Адель замужем за исполнительным директором
благотворительного фонда Саймоном Конецки. В 2012 году у пары родился первенец –
сын Анджело. После родов певица переживала депрессию и говорила, что больше не
хочет детей.
Однако мнение Адель почему-то изменилось. Артистка намерена
родить второго ребенка и не исключает появление третьего. По словам певицы, они
с мужем хотят еще одного мальчика и девочку. Пока неизвестно, находится ли
Адель уже в интересном положении или беременность только планируется. Но уход
со сцены на какое-то время – ее нынешнее конкретное решение.
Кстати, Адель – одна из наиболее успешных современных исполнительниц.
Дебютный альбом под названием «19» (2008) принесла ей две награды «Грэмми».
Второй сборник песен - «21» - в Великобритании признали «бестселлером
тысячелетия». В конце ноября 2015-го Адель выпустила третий альбом - «25». Только
за первую неделю продаж тираж этого диска составил три миллиона копий.
Текст: Е. Скобелева