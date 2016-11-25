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Певица Адель отказывается от карьеры ради рождения второго ребенка

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Певица Адель отказывается от карьеры ради рождения второго ребенка

25.11.2016 12:32 / Шоу-бизнес / Прочли: 94 человек

28-летняя британская исполнительница попрощалась с фанатами на завершительном концерте тура, что длился девять месяцев. В рамках турне Адель провела 107 выступлений. Сейчас артистка заявила, что на несколько лет покинет сцену и музыкальную деятельность, чтобы увеличить и укрепить свою семью.

Последний концерт певицы состоялся в Финиксе, штат Аризона, в рамках ее мирового тура. Адель замужем за исполнительным директором благотворительного фонда Саймоном Конецки. В 2012 году у пары родился первенец – сын Анджело. После родов певица переживала депрессию и говорила, что больше не хочет детей.

Однако мнение Адель почему-то изменилось. Артистка намерена родить второго ребенка и не исключает появление третьего. По словам певицы, они с мужем хотят еще одного мальчика и девочку. Пока неизвестно, находится ли Адель уже в интересном положении или беременность только планируется. Но уход со сцены на какое-то время – ее нынешнее конкретное решение.

Кстати, Адель – одна из наиболее успешных современных исполнительниц. Дебютный альбом под названием «19» (2008) принесла ей две награды «Грэмми». Второй сборник песен - «21» - в Великобритании признали «бестселлером тысячелетия». В конце ноября 2015-го Адель выпустила третий альбом - «25». Только за первую неделю продаж тираж этого диска составил три миллиона копий.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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