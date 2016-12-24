Журналисты подловили Ангелу Меркель в супермаркете
24.12.2016 18:25 / Политика / Прочли: 162 человек
Немецкие репортеры в одном из берлинских продуктовых магазинов "поймали" в объективы своих видеокамер, как совершает покупки федеральный канцлер Ангела Меркель. Женщина-политик не только самостоятельно отоварилась в канун Рождества (католики отмечают рождение Христа 25 декабря) ингредиентами для будущего праздничного ужина, но и сложила приобретенные продукты в принесенный с собой пакет.
Немецкие СМИ знают, чем глава ФРН госпожа Меркель побалует своих домашних на праздничном рождественском ужине. Телевизионщикам удалось заснять содержимое пакета с покупками федерального канцлера. После пресс-конференции, проведенной для медийщиков, Меркель в сопровождении трех телохранителей посетила расположенный поблизости супермаркет, чтобы сделать несколько покупок. Но вездесущие журналисты последовали за ней.
Стоит отметить, что ничего необычного, никаких особых деликатесов немецкий лидер не купила: в ее корзинке оказались обычное сливочное масло, перец, творог, коробка конфет и картофель. Все это она, прямо как обычная бережливая немецкая домохозяйка, акуратно переложила из магазинной корзины во вместительные пластиковые пакеты, принесенные с собой.
Как отмечают немецкие издания, Ангела Меркель, что называется, облюбовала этот супермаркет, ее здесь видели за минувший год не один раз.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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