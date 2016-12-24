Журналисты подловили Ангелу Меркель в супермаркете





Стоит отметить, что ничего необычного, никаких особых деликатесов немецкий лидер не купила: в ее корзинке оказались обычное сливочное масло, перец, творог, коробка конфет и картофель. Все это она, прямо как обычная бережливая немецкая домохозяйка, акуратно переложила из магазинной корзины во вместительные пластиковые пакеты, принесенные с собой.





Как отмечают немецкие издания, Ангела Меркель, что называется, облюбовала этот супермаркет, ее здесь видели за минувший год не один раз.





Текст: Е. Скобелева