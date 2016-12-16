В Самаре "повязали" двух пособников боевиков ИГ, готовящих теракты
16.12.2016 10:01 / Происшествия / Прочли: 83 человек
Самарские правоохранители по подозрению в пособничестве радикальной исламистской группировке произвели задержание двух мужчин.
На периферии Самары была проведена спецоперацию по задержанию двух предполагаемых пособников террористической организации "Исламское государство", запрещенной в Российской Федерации, сообщают в региональном МВД.
Текст: Е. Скобелева
По данным правоохранительных органов, силовики арестовали двух мужчин, уроженцев одной из центральноазиатских республик. При них было обнаружено кустарное самодельное взрывное устройство. Задержанные планировали реализовать террористический акт. В настоящий момент бомба обезврежена специалистами.
Стоит отметить, что спецоперация проводилась в одном из жилых домов города, в одной из квартиркоторого прятались члены исламистской группировки. То есть взрывустройство, представляющее опасность для жизни и здоровья людей, все это время находилось в многоквартирном доме. На время проведения задержания людей, проживающих в здании, попросили покинуть их жилища. По состоянию на данный момент самарцы вернулись в свои квартиры.
Сейчас с задержанными работают оперативники.
Напомним, в октябре террористическое формирование "Исламское государство" взяло на себя ответственность за вооруженное нападение на силовиков в Нижнем Новгороде.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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