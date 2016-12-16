В Самаре "повязали" двух пособников боевиков ИГ, готовящих теракты





По данным правоохранительных органов, силовики арестовали двух мужчин, уроженцев одной из центральноазиатских республик. При них было обнаружено кустарное самодельное взрывное устройство. Задержанные планировали реализовать террористический акт. В настоящий момент бомба обезврежена специалистами.





Стоит отметить, что спецоперация проводилась в одном из жилых домов города, в одной из квартиркоторого прятались члены исламистской группировки. То есть взрывустройство, представляющее опасность для жизни и здоровья людей, все это время находилось в многоквартирном доме. На время проведения задержания людей, проживающих в здании, попросили покинуть их жилища. По состоянию на данный момент самарцы вернулись в свои квартиры.





Сейчас с задержанными работают оперативники.