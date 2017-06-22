В Кремле порекомендовали российским туристам, которые планируют путешествие в Европу, сделать прививки из-за гей-парадов

«Собрался в Европу – привейся от гепатита А» – с таким призывом обратились к гражданам РФ в Роспотребнадзоре. На сайте ведомства россиянам настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию от болезни Боткина из-за гей-парадов в Европе.



В федеральной службе обеспокоены тем, что, прибыв в чужую страну, волей случая россияне могут попасть на ЛГБТ-фестиваль или другое «тематическое» мероприятие. Поэтому туристов просят привиться заранее.

Угрозу для отдыхающих из России, по информации медиков, к примеру, может составить всемирный фестиваль секс-меньшинств, который пройдет в испанском Мадриде и продлится целых две недели – с 23 июня по 2 июля. "Ожидается, что участие в этом масштабном событии примут около двух миллионов геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ) со всех уголков мира", – предупреждает надзорное ведомство. При том, что риск передачи возбудителя гепатита А пищевым и водным путем в Испании некритический, "вероятность заражения контактным путем" расценивается специалистами как высокая. Причем наиболее подвержены риску мужчины, вступающие в половые контакты с представителями своего пола. «С целью профилактики заболевания тем, кто выезжает в страны Европейского региона, рекомендуется сделать прививку против гепатита А», – подытожили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, с конца июня по сентябрь текущего года еще в нескольких странах пройдут национальные и международные мероприятия, организованные ЛГБТ-сообществами.

Текст: Е. Скобелева