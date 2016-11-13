На Камчатке объявили, что существует лавинная опасность

Предупреждение о повышенной опасности схода лавин объявили на Камчатке. Это сообщение Главного управления МЧС по региону.







В пресс-службе ведомства сообщили, что "самопроизвольный сход гигантских снежных масс возможен по горным территориям пяти муниципальных районов области, особенно в бассейне реки Паратунка и на территории Кроноцкого заповедника, а также со склонов вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский".





Предупреждение о лавинной опасности продолжает действовать по 13 ноября включительно. Эту информацию обнародовало МЧС.





В свою очередь руководители организаций, которые занимаются ведущими работы в горах, рекомендовали спортсменам, туристам и охотникам, чтобы они воздержались в ближайшие дни от посещения лавиноопасных склонов.





Напомним, что столь мощный циклон обрушился на Камчатку в ночь на 10 ноября.





Обратим внимание на то, что максимальное количество осадков зарегистрировано в Петропавловске-Камчатском. Их здесь выпало 42 мм. Та, а в поселке Пионерский Елизовского района выпало 21 мм.





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Т. Сокот



