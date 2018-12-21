Трамп объявил, что США одержали победу над ИГ

Обратим внимание на следующее мнение Трампа. Он считает существование этой организации единственной причиной, согласно которой американские войска столь длительное время находились в данной стране.



На днях было заявление о том, что американские ВВС в ближайшее время выведут из Сирии. Однако, эта информация в Пентагоне не имеет подтверждения. Также ее никто не опровергает.

Текст: Т. Сокот



