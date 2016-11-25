Преимущества оплаты штрафов ГИБДД онлайн

Тут стоит учесть, что законодательству не имеет значения, как вы внесли оплату и поэтому возможность оплатить штрафы ГИБДД онлайн является одной из самых удобных услуг. Однако есть нюансы, про которые стоит знать.

Возможные трудности при оплате онлайн

Обращаясь в сервисы с целью оплатить штраф ГИБДД , следует проявлять осторожность. Очень часто, компании, которые предлагают различные финансовые услуги, в том числе и погашения штрафов, являются мошенниками. Если вы попадетесь на одну из них, то деньги будут перечислены не на счет ГИБДД, а владельцам сайта. Водителю в таком случае придется еще раз оплачивать задолженность. Постарайтесь пользоваться услугами проверенных компаний, платежных систем или банков.

Преимущества оплаты с помощью интернета.

Как уже говорилось выше, при оплате через интернет, вы получаете ряд преимуществ. Основными из них являются:

Доступность информации о размере штрафа.



Небольшая комиссия за перевод денежных средств.



Наличие услуги оповещения об оплате.



Экономия времени.



Кроме того, заплатить онлайн необходимую сумму может не только водитель, но и его друзья или родственники. Этот способ в основном подойдет тем, кому необходимо оплатить штраф в максимально короткие сроки. Для того, чтобы им воспользоваться достаточно иметь данные оштрафованного водителя. Его личное присутствие или оригиналы документов не нужны.

Советы при оплате штрафа дистанционно.

Несомненно, с развитием технологий, оплата штрафов ГИБДД стала намного более простым процессом. Самое главное что вам нужно знать – это сроки оплаты и сумму задолженности. Помните, что незнание о задолженности или другие причины несвоевременного погашения штрафа не освобождают от ответственности вплоть до удвоения суммы или даже административного ареста.

Во избежание возможных сложностей, не советуем вам оплачивать штрафы через терминал. Дело в том, что всегда необходимо учитывать необходимость получения квитанции, так как в дальнейшем вы сможете это использовать как доказательство оплаты. Случается, что некоторые терминалы не снабжены бумагой или вовсе не имеют такой функции. В итоге вы можете остаться без материального подтверждения оплаты.

Также обязательно нужно отметить, что после погашения штрафа необходимо распечатать и сохранить полученный по электронной почте документ. Дело в том, что иногда электронные системы дают сбой, а этот чек вы можете использовать как доказательство своевременной оплаты задолженности.