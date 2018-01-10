Во французских Пиренеях сошла лавина: погиб лыжник

В результате схода двух лавин, департамент Верхние Пиренеи, юго-запад Франции, погиб один человек, травмирован еще один. Это сообщение принадлежит представителям горной жандармерии.







Известно, что одна лавина сошла во второй половине дня. Это было в коммуне Араньюэт рядом с горнолыжным курортом Пио-Энгали. В результате этого ЧП погиб 35-летний мужчина. Его личность не раскрыта, а тело удалось найти благодаря лавинному детектору, который был при нем.





Такой же инцидент случился за полчаса до этого в коммуне Котре. Напомним, что здесь находится одноименный горнолыжный центр. В результате схода лавины травмирован один лыжник. У него травма плеча, колена, спины. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.





Жандармерия сообщила, что в обоих случаях речь касалась профессиональных спортсменов, которые экипировали в соответствии со всеми правилами.





Сейчас уровень лавинной опасности во французских Пиренеях специалисты оценили в три балла из пяти возможных.





Текст: Т. Сокот



