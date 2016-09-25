В Швеции преступники из окон автомобиля открыли стрельбу по прохожим

В шведском Мальме, третьем по численности населения городу страны, преступники, личности которых устанавливают, расстреливали прохожих из окон автомобиля.Инцидент случился сегодня, 26 сентября, неподалеку от городской спортивной арены.

Как пишут местные СМИ, охоту за живыми мишенями неизвестные стрелки устроили рядом со здешним стадионом, где в это время как раз шел футбольный матч. Свидетели после случившегося, давая показания полицейским, в один голос твердили, что стреляли по людям из открытых окон автомобиля Audi, движущегося с большой скоростью.

По информации из разных источников, пострадали не менее четырех человек. Одна из жертв устроенной бойни скончалась от ранения в голову.

Стрелявшие объявлены в розыск.