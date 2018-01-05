В результате взрыва во Вьетнаме погибли два ребенка

В сообщении об этом взрыве в СМИ сказано, что жители здесь собирали металлолом. В этом момент случилась детонация неизвестных взрывчатых веществ.



В общем, в ходе этого инцидента погибли двое детей. Возраст ребятишек - от одного года до пяти лет. В числе раненых еще шестеро взрослых.

В результате взрыва образовалась воронка. Ее глубина составила 10 метров. Разрушены оказались пять домов, которые стоят неподалеку.





Под обломками оказались сразу несколько человек. Было принято решение провести спасательную операцию.









Текст: Т. Сокот



