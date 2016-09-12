В Индии после падения автобуса в ущелье глубиной 200 метров погибли восемь человек
12.09.2016 11:43 / Происшествия / Прочли: 210 человек
Была темнота. Сам по себе участок дороги оказался сложным. Что касается водителя, он не справился с управлением, поэтому автобус на полном ходу слетел в пропасть с трассы.
Авария оказалась серьезной. Погибли по меньшей мере восемь человек. Семь человек оказались тяжело травмированы в результате падения туристического автобуса в ущелье, север Индии. Таково сообщение полиции штата Химачал-Прадеш, которая занимается расследованием происшествия.
Правоохранительные органы сообщили, что авария произошла на горной трассе Лех - Манали рядом с городом Тагнангла.
Происшествие прокомментировал начальник полиции Леха Церинг Гьялпо. Он сообщил, что "у оставшихся пассажиров появилась надежда на спасение только благодаря тому, что туристы, следовавшие на другом транспортном средстве, став случайными свидетелями происшествия, сразу же сообщили об этом властям".
На место трагедии недамедлительно прибыли спасатели и медики. Однако, по причине темноты и сложного рельефа операция по подъему пострадавших и тел погибших была очень длительной, она продолжалась до самого утра, то есть, практически до тех пор, когда прилетели армейские вертолеты.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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