О том, что сборная России по хоккею разгромила финнов молодежным составом





Счет игры был убедительный: 6:2.

Что касается состава российской команды, он сформировался из кандидатов на поездку на молодежный чемпионат мира.

В числе россиян, кто из них забил годы были: Родион Амиров (2-я минута), Марат Хуснутдинов (12), Илья Сафонов (17), Даниил Чайка (36), Егор Чинахов (39) и Егор Афанасьев (53).

Среди хозяев отличились следующие играки: Элмери Эронен (23) и Ере Саллинен (41).

Текст: Т. Сокот



