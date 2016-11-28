В результате крушения вертолета в Крыму — трое погибших

По сообщению республиканского главка МЧС, утром в понедельник, 28 ноября, в Крыму произошла авиакатастрофа: вследствие крушения частного вертолета погибло трое людей. Легкий четырехместный Robinson вылетел из Ялты в девятом часу, но уже через пятнадцать минут по неизвестным причинам потерпел крушение, уведомляют крымские эмчеэсники.





Общее число жертв вследствие крушения винтокрылой машины составило три человека. Двух погибших извлекли из искореженного салона разбившегося воздушного судна, тело третьего обнаружили в 150 метрах от места аварии, в лесном массиве. Сначала сообщалось о двух унесенных авиакатастрофой жизнях, пока не была сделана страшная находка в близлежащем лесу...





В данный момент по факту гибели трех человек в результате крушения частного вертолета правоохранителями проводится проверка. Действия следователей направлены на установление личности погибших, владельца летательного аппарата и причин трагедии, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Текст: Е. Скобелева

