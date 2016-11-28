В результате крушения вертолета в Крыму — трое погибших
28.11.2016 14:06 / Происшествия / Прочли: 142 человек
Потерпевшая крушение «вертушка» с тремя людьми на борту летела из Ялты в Белогорск. Геликоптер рухнул на землю около девяти с четвертью часов утра по московскому времени, буквально спустя каких-то 15 минут после взлета.
По сообщению республиканского главка МЧС, утром в понедельник, 28 ноября, в Крыму произошла авиакатастрофа: вследствие крушения частного вертолета погибло трое людей. Легкий четырехместный Robinson вылетел из Ялты в девятом часу, но уже через пятнадцать минут по неизвестным причинам потерпел крушение, уведомляют крымские эмчеэсники.
Общее число жертв вследствие крушения винтокрылой машины составило три человека. Двух погибших извлекли из искореженного салона разбившегося воздушного судна, тело третьего обнаружили в 150 метрах от места аварии, в лесном массиве. Сначала сообщалось о двух унесенных авиакатастрофой жизнях, пока не была сделана страшная находка в близлежащем лесу...
В данный момент по факту гибели трех человек в результате крушения частного вертолета правоохранителями проводится проверка. Действия следователей направлены на установление личности погибших, владельца летательного аппарата и причин трагедии, сообщили в региональном СУ СК РФ.
Текст: Е. Скобелева
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Отзывы о UDS Game
29.11.2016 21:20 / ИнтернетВ России на сегодняшний день существует только одна система, которая объединяет программы лояльности сотен зав...
Происшествие в Подмосковье: между собой столкнулись автобус и маршрутное такси
29.11.2016 20:36 / ПроисшествияВ аварии пострадали люди. В настоящий момент их число уточняется. ...
Как выбрать и купить хорошую криосауну
29.11.2016 18:55 / ЭкономикаПоддерживать иммунитет на высоком уровне, восстановить себя после травм и нормализовать обмен веществ - в этом...
Разрешение на работу высококвалифицированным специалистам (ВКС)
29.11.2016 18:50 / ЭкономикаКак правильно подавать уведомления о наемных высококвалифицированных специалистах - иностранцах? Читайте в дал...
Происшествие в провинции Альберта: канадский истребитель потерпел крушение
29.11.2016 18:49 / ПроисшествияПричина аварии, а также выжил ли пилот не известно. ...
Режим КТО сняли сразу в трех районах Дагестана
29.11.2016 18:39 / ПроисшествияНапомним, что режим контртеррористической операции на части территорий Кизилюртовского, Хасавюртовского и Казб...
В Москве батюшка на «бумере» насмерть сбил мужчину и скрылся с места аварии
29.11.2016 18:23 / ОбществоПравоохранители вычислили марку автомобиля, который принадлежит священнослужителю, по фрагменту бокового зерка...
В результате ДТП в Таиланде с участием автобуса пострадали российские туристы
29.11.2016 18:16 / ПроисшествияВ результате аварии в таиландской провинции Пхангнга пострадали 12 человек. ...
В Москве украли красной икры на 40 миллионов рублей
29.11.2016 16:04 / ПроисшествияСо склада, расположенного в восточной части столицы, воры похитили партию деликатеса общей стоимостью без мало...
Президент Южной Кореи выразила готовность покинуть свой пост
29.11.2016 11:57 / ПолитикаДействующая глава Республики Корея (именно так звучит официальное название государства) Пак Кын Хе заявила, чт...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар