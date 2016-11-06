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В Мюнхене отделят беженцев от горожан четырехметровой стеной

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В Мюнхене отделят беженцев от горожан четырехметровой стеной

06.11.2016 17:09 / Общество / Прочли: 105 человек

В мюнхенском непрестижном бедняцком районе, расположенном на периферии, построят массивное ограждение от беженцев, которое по своей высоте обгонит легендарную Берлинскую стену. 

В мюнхенском районе Нойперлах (бедная южная окраина города) будет в скором времени возведена четырехметровая звукоизоляционная стена, предназначение которой — отделить расположенные здесь жилые дома от будущего приюта для беженцев, который на данном этапе пребывает на стадии стройки.

Такой шаг предпримут власти города в качестве своеобразного компромиссного решения, чтобы погасить обострившийся конфликт между жителями Нойперлаха и городской администрацией. Трения возникли из-за того, что люди, населяющие данную часть миллионника, не желают, чтобы их соседями были иммигранты. 

Вместе с тем здешний политик Гидо Бухольц раскритиковал такое предложение власть имущих в пух и прах. Главный его аргумент состоит в том, что высокое ограждение — «это полная противоположность интеграции». Он также залил в Сеть видеозапись, в которой запечатлен процесс возведения стены. Бухольц ловко подметил, что даже Берлинский оборонительный вал был на сорок сантиметров ниже.

Горадминистрация уже подписала разрешение на строительство стены, о чем чиновников попросило местное население. Ближайшие жилые дома расположены в 25 метрах, кроме того, от строящегося соцучреждения для мигрантов их отделяет зеленая зона и полотно дороги. Несмотря на это, жители Нойперлаха все равно потребовали усиленной звукозащиты.

Когда приют будет достроен, он должен будет гостеприимно распахнуть свои двери для приема 160 молодых просителей убежища, в частности малолетних беженцев, которые прибыли в ФРГ без сопровождения взрослых. Сообщается, что звукоизоляционное ограждение не будет простираться по всему периметру учреждения.

По состоянию на данный момент уже семь мюнхенцев собираются судиться с властями из-за строительства данного приюта.

Текст: Е. Скобелева

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