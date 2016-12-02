В Москве автоугонщик похитил машину со спящей девушкой

На юго-западе Москвы, в районе станции метрополитена "Беляево", автоугонщик позарился на припаркованную машину, владелец которой не заглушил мотор. Вор воспользовался ситуацией и, запрыгнув на водительское место, ударил по газах. Но при этом нерадивый угонщик машин не сразу заметил, что на заднем сидении спала девушка.

Произошел сей инцидент сегодняшним утром. 24-летний водитель подвозил знакомую, и та уснула в салоне. Молодой автомобилист заблудился и надумал распросить дорогу у стоявших неподалеку таксистов. Не вынимая ключи зажигания, вышел из своей легковушки. Пока владельцу транспортного средства объясняли доезд до нужного ему пункта шоферы такси, неизвестный мужчина сел за руль его автомобиля и скрылся с глаз.

Девушки на сидении сзади вор сперва не заметил. Обратил внимание на ее мирное посапывание уже во время движения. К счастью, ничего плохого невольной свидетельнице его преступления молодчик не сделал: велел ей выйти из машины неподелеку от станции "Новые Черемушки" и обдал дымом из выхлопной трубы.

Через несколько часов угонщик был задержан сотрудниками полиции на Олимпийском проспекте. Им оказался 30-летний приезжий. На фигуранта завели "уголовку" за автомобильную кражу.

Текст: Е. Скобелева