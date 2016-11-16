Сельский пожарный вынес собственного ребенка из пылающего дома за минуту до взрыва
Начальник сельской пожарной части спас свою дочь за минуты до взрыва.
Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, данный инцидент произошёл в селе Володино Кривошеинского района Томской области сегодняшней ночью.
В пять часов утра начальник пожарной части села Владимир Грицай проснулся, почувствовав едкий запах дыма: у соседей полыхали надворные постройки. Вместе с коллегой он бросился тушить пожар.
Огонь угрожал перекинуться на дом самого огнеборца, все его домашние выбрались из задымленной избы самостоятельно, кроме дочери пожарного, которая не может самостоятельно передвигаться и прикована к инвалидной коляске. Грицай вместе с товарищем вынесли её на улицу, и буквально за несколько минут после этого взорвался кислородный баллон в сарае . Мощной взрывной волной в домах, расположенных по соседству, вышибло стекла, а огонь молниеносно перебрался на дом.
Усмирить огненную стихию удалось только в 7.54. Общая площадь, поврежденная огнем, составила 136 квадратов.
Текст: Е. Скобелева