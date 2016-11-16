Сельский пожарный вынес собственного ребенка из пылающего дома за минуту до взрыва

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, данный инцидент произошёл в селе Володино Кривошеинского района Томской области сегодняшней ночью.

В пять часов утра начальник пожарной части села Владимир Грицай проснулся, почувствовав едкий запах дыма: у соседей полыхали надворные постройки. Вместе с коллегой он бросился тушить пожар.

Огонь угрожал перекинуться на дом самого огнеборца, все его домашние выбрались из задымленной избы самостоятельно, кроме дочери пожарного, которая не может самостоятельно передвигаться и прикована к инвалидной коляске. Грицай вместе с товарищем вынесли её на улицу, и буквально за несколько минут после этого взорвался кислородный баллон в сарае . Мощной взрывной волной в домах, расположенных по соседству, вышибло стекла, а огонь молниеносно перебрался на дом.

Усмирить огненную стихию удалось только в 7.54. Общая площадь, поврежденная огнем, составила 136 квадратов.

Текст: Е. Скобелева