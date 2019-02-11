Представители Комитета по ЧС МВД РК о сильном землетрясении на границе Казахстана и Китая

Что касается эпицентра подземных толчков, магнитуда которых составила 5,8, он находился в 616 километрах на северо-восток от города Алматы.



Да, кстати, это сейсмособытие специалисты зафиксировади сетью сейсмостанций.

Какие-либо данные о жертвах и разрушениях отсутствуют. Землетрясение было ощутимо в восточно-казахстанских городах Усть-Каменогорск и Зайсан. Его сила была 2-3 балла по шкале МSК-64.

Текст: Т. Сокот



