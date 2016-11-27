Вспышка "грозовой астмы" зафиксирована в Мельбурне, штат Виктория, Австралия

Обратим внимание на то, что вспышка "грозовой астмы" в Мельбурне (штат Виктория), Австралия, спровоцирована распространением пыльцы плевела в результате грозового ливня и ветра. В результате, есть жертвы. Их число возросло до шести. Также еще 12 человек доставлены в больницы. В настоящий момент трое из них находятся в критическом состоянии.







В настоящий момент власти Виктории приступили к расследованию. Это связано с тем, что после прошедшей в начале недели сильной грозы более 8,5 тысяч жителей Мельбурна испытали на себе приступы удушья. К сожалению, городские службы не смогли справиться со столь огромным числом обращений. Они также не оказали своевременно помощь практически половине пострадавших.





Текст:

Т. Сокот



