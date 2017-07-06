Происшествие на западе США: на пешеходов наехал автомобиль

В городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, автомобиль наехал на прохожих. В результате случившегося погиб один человек, пятеро ранены.







Известно, что за рулем автомобиля находилась женщина. Она скрылась с места преступления. В настоящий момент представители полиции заняты тем, что устанавливают ее личность.





Очевидцы прокомментировали ДТП. Они сообщили, что его виновница разговаривала по мобильному телефону, когда находилась за рулем транспортного средства.





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Т. Сокот



