О спасателе, который отказывается покинуть разбомбленный Сарагеб

До войны 42-летний Лейт работал бухгалтером в местной компании по обмену финансов. В эти дни он рассчитывает только на людей, которых спасает от груды мусора. Многие из них были пойманы в результате воздушных ударов, нанесенных сирийскими или российскими бомбардировщиками, после возвращения, чтобы забрать ценные вещи из своих заброшенных домов.



Жена Лейт и двое маленьких детей среди тех, кто ушел. Он говорит, что видел слишком много смертей, чтобы рискнуть позволить им остаться.

«Теперь они далеко от меня, и мы иногда общаемся, используя видеосвязь. Я очень по ним скучаю, но я также рад, что они не подвергаются такой же опасности, как я», - добавляет он.

Первой потерей Лейта был его младший брат Мухаммед, который умер после ранения в результате авиаудара в 2012 году, несмотря на безумные попытки Лейта спасти его. Это была его первая смена с добровольцами гражданской обороны, известными как Белые Шлемы.

«Я помог вытащить моего брата из-под обломков и сумел доставить его в больницу, но он умер несколько часов спустя. Ему было всего 22 года. Это произошло во время первого интенсивного взрыва, который мы испытали здесь, в Сарагебе», - говорит он.

«После этого было несколько даже более тяжелых ударов с воздуха, и многие люди здесь нуждались в помощи. Знание об этом побудило меня сделать все, что я мог для них. Это помогло облегчить глубокое горе, которое я испытал после потери моего брата», - говорит он.

Лаит вспоминает одну спасательную операцию в 2015 году, когда силы Ассада только начали сбрасывать на город так называемые бочковые бомбы - бочкообразные взрывные устройства с гвоздями или другими металлическими осколками.

«Я помню, как копался в обломках голыми руками в течение нескольких часов, пытаясь спасти старую женщину, которая оказалась в ловушке в своем подвале. Я слышал ее крики, но не мог ее видеть. Но, наконец, мы вытащили ее живьем», - сказал он.

Еще один похожий случай. «Мне удалось с помощью других членов моей команды вытащить девятилетнюю девочку по имени Ислам из груды камней», - говорит Лейт. «Ей было трудно дышать и под таким количеством кирпичной кладки, что это было прикосновением и уходом, но я рад сообщить, что она выжила».

После недавнего бомбардировки Лейта сфотографировали, когда он выходил из обломков университетской лаборатории с телом молодой студентки-ученой на руках. Но эта история не закончилась хорошо. Она умерла...

Текст: Т. Сокот