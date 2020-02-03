О спасателе, который отказывается покинуть разбомбленный Сарагеб
03.02.2020 11:59 / Общество / Прочли: 435 человек
Немногие сейчас остаются в Сарагебе, полуразрушенном городе в последней удерживаемой оппозицией сирийской провинции Идлиб. Не так давно здесь проживали более 60 000 человек, но за последние несколько месяцев большинство семей бежали от непрекращающихся бомбардировок, голода и зимних холодов. Среди закаленной группы, выступающей за это, есть волонтер гражданской обороны Лаит аль-Абдулла.
До войны 42-летний Лейт работал бухгалтером в местной компании по обмену финансов. В эти дни он рассчитывает только на людей, которых спасает от груды мусора. Многие из них были пойманы в результате воздушных ударов, нанесенных сирийскими или российскими бомбардировщиками, после возвращения, чтобы забрать ценные вещи из своих заброшенных домов.
Жена Лейт и двое маленьких детей среди тех, кто ушел. Он говорит, что видел слишком много смертей, чтобы рискнуть позволить им остаться.
«Теперь они далеко от меня, и мы иногда общаемся, используя видеосвязь. Я очень по ним скучаю, но я также рад, что они не подвергаются такой же опасности, как я», - добавляет он.
Первой потерей Лейта был его младший брат Мухаммед, который умер после ранения в результате авиаудара в 2012 году, несмотря на безумные попытки Лейта спасти его. Это была его первая смена с добровольцами гражданской обороны, известными как Белые Шлемы.
«Я помог вытащить моего брата из-под обломков и сумел доставить его в больницу, но он умер несколько часов спустя. Ему было всего 22 года. Это произошло во время первого интенсивного взрыва, который мы испытали здесь, в Сарагебе», - говорит он.
«После этого было несколько даже более тяжелых ударов с воздуха, и многие люди здесь нуждались в помощи. Знание об этом побудило меня сделать все, что я мог для них. Это помогло облегчить глубокое горе, которое я испытал после потери моего брата», - говорит он.
Лаит вспоминает одну спасательную операцию в 2015 году, когда силы Ассада только начали сбрасывать на город так называемые бочковые бомбы - бочкообразные взрывные устройства с гвоздями или другими металлическими осколками.
«Я помню, как копался в обломках голыми руками в течение нескольких часов, пытаясь спасти старую женщину, которая оказалась в ловушке в своем подвале. Я слышал ее крики, но не мог ее видеть. Но, наконец, мы вытащили ее живьем», - сказал он.
Еще один похожий случай. «Мне удалось с помощью других членов моей команды вытащить девятилетнюю девочку по имени Ислам из груды камней», - говорит Лейт. «Ей было трудно дышать и под таким количеством кирпичной кладки, что это было прикосновением и уходом, но я рад сообщить, что она выжила».
После недавнего бомбардировки Лейта сфотографировали, когда он выходил из обломков университетской лаборатории с телом молодой студентки-ученой на руках. Но эта история не закончилась хорошо. Она умерла...
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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