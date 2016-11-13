Юная фигуристка Медведева триумфировала на этапе Гран-при во Франции

В произвольной программе Евгения набрала 143,02 балла. Результат мог быть и лучшим, но Медведева ошиблась и упала, выполняя тройной лутц. Позже спортсменка прокомментировала, что не удовлетворена своим выступлением в произвольной программе. Однако добавила, что ошибки заставляют ее работать ещё старательней.

Второе место на этом этапе тоже досталось россиянке – Марии Сотсковой (200,35 балла), а третью позицию заняла представительница Японии Вакаба Хигучи (194,48 балла).

Победа Елены Медведевой во французской столице обеспечила ей участие в финальном этапе Гран-при. Это состязание по фигурному катанию в мировом спортивном календаре запланировано на 8-11 декабря в Марселе (Франция).

Текст: Е. Скобелева