Юная фигуристка Медведева триумфировала на этапе Гран-при во Франции
16-летняя россиянка Евгения Медведева победила в четвертом этапе серии Гран-при фигурному катанию в Париже. Результат фигуристки, которая на следующей неделе будет отмечать 17-летие, составил 221,54 балла.
В произвольной программе Евгения набрала 143,02 балла. Результат мог быть и лучшим, но Медведева ошиблась и упала, выполняя тройной лутц. Позже спортсменка прокомментировала, что не удовлетворена своим выступлением в произвольной программе. Однако добавила, что ошибки заставляют ее работать ещё старательней.
Второе место на этом этапе тоже досталось россиянке – Марии
Сотсковой (200,35 балла), а третью позицию заняла представительница Японии Вакаба
Хигучи (194,48 балла).
Победа Елены Медведевой во французской столице обеспечила
ей участие в финальном этапе Гран-при. Это состязание по фигурному катанию в
мировом спортивном календаре запланировано на 8-11 декабря в Марселе (Франция).
Текст: Е. Скобелева