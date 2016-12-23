В Японии вследствие масштабного пожара огнем уничтожены 150 жилых домов





Сначала случилось возгорание в небольшой закусочной, но и-за сильного порывистого ветра, скорость которого в тот день достигала 20 метров за секунду, пламя быстро перекинулось на соседние строения. В итоге огнем оказались охвачены более 150 зданий. Это крупнейшее возгорание на территории Страны восходящего солнца за последние годы. На месте чрезвычайного происшествия была сформирована комиссия из сотрудников противопожарной службы, правоохранительных органов и городской администрации.





По состоянию на данный момент пожар ликвидирован. Огнеюорцы обрабатывают пепелища специальным раствором, чтобы предупредить новые возможные возгорания.





Текст: Е. Скобелева