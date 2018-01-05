В США решили отменить авиарейс по причине наличия крысы в самолете

Бортпроводники предприняли самостоятельные попытки поймать крысу, однако, такие их действия к успеху не привели, поэтому было решено отменить рейс.



Специалисты заняты тем, что тщательно проверяют воздушное судно на наличие грызунов. Еще их интересуют возможные повреждения, которые были нанесены крысой.

К местам своих назначений пассажиры должны были отправится другими рейсами.





Текст: Т. Сокот