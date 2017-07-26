В Алжире экстренно сел самолет Turkish Airlines

Речь идет о самолете, который принадлежит авиакомпании Turkish Airlines. Воздушное судно следовало рейсом из Стамбула в Касабланку (Марокко), однако, самолет экстренно приземлился в аэропорту столицы Алжира. Причина - сообщение о бомбе.







После приземления пассажиров воздушного судна эвакуировали.

Сотрудники полиции проводили обыск самолета очень тщательно. Бомбы в нем не было обнаружено.





Ничего не известно о пострадавших в результате инцидента.





Текст: Т. Сокот



