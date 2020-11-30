Жительница Великобритании заявила о том, что она уже 10 месяцев болеет COVID-19





Мнение этой женщины заключается в том, что она подцепила заразу в декабре прошлого года, отдыхая на Карибских островах. После отпуска у женщины появились характерные симптомы. Это кашель, отсутствие вкуса и обоняния, сыпь. В результате Ник неделю провела в постели.

С тех пор симптомы у женщины не проходят полностью. Они то утихают, то снова появляются. Только в июне месяце тест подтвердил, что у британки COVID-19. Сама Кимберли уже несколько раз лежала в больнице. Суть в том, что у нее периодически перестают нормально работать внутренние органы. Довольно часто она теряет зрение на несколько часов. У нее очень снижены когнитивные функции.

Ник сообщила о том, что у нее бывают периоды, когда болезнь отступает. Обычно так продолжается неделю. Дальше наступает ухудшение состояния. Лишь последний раз у женщины пошла кровь из ушей. В результате саму надежду когда-либо вылечиться от коронавируса Кимберли практически потеряла.

Текст: Т. Сокот