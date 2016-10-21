Три российских военнослужащих получили ранения в Алеппо

Вчера, 20 октября, Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о том, что три российских офицера получили легкие ранения вследствие прицельного огня боевиков по гумкоридорам в пункте пропуска правительственных войск в квартале Эль-Машарк. Их жизни, уведомили в Центре примирения, находятся вне опасности.



По информации наших военнослужащих, члены радикального исламистского формирования в Алеппо за призывание покинуть восточную часть города предали казни 14 сотрудников здешних органов власти. «Боевики группировки Ахрар-аш-Шам принародно лишили жизни 14 представителей местных органов самоуправления восточного Алеппо», — информируют в российском Центре.

Согласно данным, предоставленным армейцами, в первый день гумпаузы восемь раненых боевиков покинули сирийский Алеппо. На КПП близ рынка Сук-эль-Хай их встретили представители местных властей. По сведениям Центра, противники получили необходимую медпомощь, их покормили и довезли автобусом на территорию, которая контролируется ополченцами.

Напоминаем, что вчера, 20 октября, Россия пролонгировала на сутки гуманитарную паузу в Алеппо: боевые действия были приостановлены на последующие одиннадцать часов. Еще с прошлого вторника пилоты российских и сирийских воздушных сил не наносят авиаудары по пригороду. Вначале планировалось, что гумпауза займет восемь часов, но международные органы добивались ее продления. А спустя некоторое время помощник спецпосланника Организации Объединенных Наций по Сирии по вопросам гуманитарного характера Ян Эгеллан сделал официальное заявление, что РФ еще на четыре дня продолжит режим остановки огня в Алеппо.

Текст: Е. Скобелева