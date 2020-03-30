О том, что пассажирский автобус рухнул в реку в Колумбии, ранены люди - 10 человек

В СМИ по этому поводу представлено следующее сообщение: "В пригороде Медельина пассажирский автобус, в котором находилась группа людей, арендовавших его для празднования предновогодней вечеринки, рухнул с обрыва в реку Медельин. Причиной ЧП стало то, что водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате ДТП 10 человек получили ранения".



Текст: Т. Сокот



