Из-за ошибочного авиаудара авиации США в Мосуле погибли свыше 90 иракских военных

Напомним, что операция по освобождению крупного иракского города Мосула. который в настоящий момент контролируют боевики террористической организации "Исламское государство", продолжается с 17 октября текущего года.

Также повреждения получила ирикская военная техника, что наряду с понесенными жертвами вынудило иракских армейцев к отступлению.

Американские ВВС сбросили снаряды не туда. В результате роковой ошибки погибло до ста солдат армии Ирака, повреждена военная техника.

Последние новости

Почему запчасти для Хендай выгодней покупать в интернете Автомобили торговой марки Hyundai в России пользуются большой популярностью. Поэтому не вызывает удивления тот... Автомобили торговой марки Hyundai в России пользуются большой популярностью. Поэтому не вызывает удивления тот...

Обнародовано видео полета над Марсом Специалисту из Европейского космического агентства удалось смонтировать видео, которое имитирует туристическую... Специалисту из Европейского космического агентства удалось смонтировать видео, которое имитирует туристическую...

На границе с Польшей образовались автомобильные очереди Так, по состоянию на сегодняшнее утро на границе с Польшей в очередях застряли приблизительно 200 автомобилей.... Так, по состоянию на сегодняшнее утро на границе с Польшей в очередях застряли приблизительно 200 автомобилей....

Билл Инглиш - новый премьер-министр Новой Зеландии Напомним, что кандидатуру Билла Инглиша официально утвердила правящая в этой стране Национальная партия, а он ... Напомним, что кандидатуру Билла Инглиша официально утвердила правящая в этой стране Национальная партия, а он ...

На парламентских выборах в Румынии победа досталась социал-демократам На парламентских выборах в Румынии подсчитали голоса. Оказалось, что 99% бюллетеней побеждает Социал-демократи... На парламентских выборах в Румынии подсчитали голоса. Оказалось, что 99% бюллетеней побеждает Социал-демократи...

Обнародованы торги на Лондонской бирже: стоимость нефти превысила $57 за баррель Сегодня, 12 декабря, после открытия торгов стоимость нефти за баррель поднялась на $3, составляя таким образом... Сегодня, 12 декабря, после открытия торгов стоимость нефти за баррель поднялась на $3, составляя таким образом...

При восхождении на гору, восток Малайзии, пропали более 30 туристов Напомним, что вернуться с вершины горы Брик альпинисты планировали вчера, в воскресенье. Однако, к этому време... Напомним, что вернуться с вершины горы Брик альпинисты планировали вчера, в воскресенье. Однако, к этому време...

В ХМАО десять детей отравились угарным газом Отравившимися детьми оказались члены одной семьи, которая проживает в частном доме.... Отравившимися детьми оказались члены одной семьи, которая проживает в частном доме....

Число жертв теракта у собора в Каире составила 25 человек В результате теракта у собора в Каире коптский патриарх прервал свой визит в Грецию. Он срочно решил возвращат... В результате теракта у собора в Каире коптский патриарх прервал свой визит в Грецию. Он срочно решил возвращат...

При взрыве сауны в Воронеже пострадала женщина Причиной произошедшего эмчеэсники называют неисправный газовый баллон. ... Причиной произошедшего эмчеэсники называют неисправный газовый баллон. ...



