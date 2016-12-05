Авария в Югре: количество пострадавших увеличилось, из-за тяжелого состояния их нельзя перевозить в Москву

В Росавтодоре рассказали, что на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск до сих пор организовано реверсивное движение. На месте аварии продолжают работать следователи и криминалисты, дорожники обеспечивают им надлежащие условия для работы.



Напомним, в воскресенье вечером недалеко от Ханты-Мансийска столкнулись автобус, перевозивший детей, грузовик и два легковых автомобиля. В автобусе ехали дети из спортивной команды, возвращавшиеся с соревнований по акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Вместе с воспитанниками погибли два тренера подростковой команды.

В Окружной клинической больнице ХМАО - Югра врачи проводят консилиум под руководством главы Минздрава Вероники Скворцовой. Медики должны решить, можно ли транспортировать пострадавших в Москву. Однако сама министр отметила, что у некоторых пострадавших состояние крайней тяжести, и в ближайшие двое суток нельзя их никуда перевозить. Скворцова добавила, что, возможно, никому не потребуется транспортировка, но точнее об этом врачи смогут сказать только в среду.

Погибших в ДТП детей и тренеров планируют похоронить 7 декабря.

Текст: Е. Скобелева