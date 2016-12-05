Авария в Югре: количество пострадавших увеличилось, из-за тяжелого состояния их нельзя перевозить в Москву
По последним уточненным данным, в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре с участием автобуса погибли 12 человек – это 10 детей и двое взрослых из их сопровождения. Количество раненых выросло до 34 человека, в том числе пострадали 27 детей.
В Росавтодоре рассказали, что на трассе Тюмень –
Ханты-Мансийск до сих пор организовано реверсивное движение. На месте аварии продолжают
работать следователи и криминалисты, дорожники обеспечивают им надлежащие
условия для работы.
Напомним, в воскресенье вечером недалеко от Ханты-Мансийска
столкнулись автобус, перевозивший детей, грузовик и два легковых автомобиля. В
автобусе ехали дети из спортивной команды, возвращавшиеся с соревнований по акробатике
из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Вместе с воспитанниками погибли два тренера
подростковой команды.
В Окружной клинической больнице ХМАО - Югра врачи
проводят консилиум под руководством главы Минздрава Вероники Скворцовой. Медики
должны решить, можно ли транспортировать пострадавших в Москву. Однако сама министр
отметила, что у некоторых пострадавших состояние крайней тяжести, и в ближайшие
двое суток нельзя их никуда перевозить. Скворцова добавила, что, возможно,
никому не потребуется транспортировка, но точнее об этом врачи смогут сказать только
в среду.
Погибших в ДТП детей и тренеров планируют похоронить 7
декабря.
Текст: Е. Скобелева