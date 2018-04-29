ВВС Израиля очень активны: они поразили 6 целей в порту сектора Газа

В частности этот удар наносился по судам, которые принадлежат движению ХАМАС.



Само нападение – это ответ на многочисленные попытки палестинцев прорваться на территорию Израиля.

В результате нападения ранены оказались 4 человека. Достаточно серьезно повреждены два корабля.

Напомним, что на днях, 27 апреля, в ходе столкновений с силами безопасности Израиля ранены оказались свыше 300 человек. В числе убитых еще трое. Эта информация принадлежит представителям управления здравоохранения сектора Газа.

Обратим внимание на тот факт, что палестинцы в евреев кидали камни и самодельные взрывные устройства. Те в свою очередь в них стреляли из оружия, пуская слезоточивый газ.

В общем, столкновения вдоль израильско-палестинской границы продолжаются уже пять недель.

Текст: Т. Сокот

В Удмуртии



