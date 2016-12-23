На Чукотке вынуждено приземлился вертолет Ми-8

Предварительная причина инцидента - падение давления в гидравлической системе. Однако, никто из шести человек, которые находились на борту вертолета, не пострадал.







Вертолет Ми-8, на борту которого находились шесть человек, вынужденно приземлился на Чукотке. Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. Это сообщение управления МЧС России по Чукотскому автономному округу.





Текст сообщения носит следующий характер: - "вертолет Ми-8 выполнял полет по маршруту село Омолон - село Кепервеем Билибинского района и совершил вынужденную посадку. Предварительная причина - падение давления в гидравлической системе. Никто из шести человек, находившихся на борту, не пострадал. Вертолет также не получил повреждений".





Однако, вертолет не долетел до конечной точки маршрута - села Кепервеем – приблизительно 200 км. В настоящий момент на место происшествия отправился из Кепервеема уже другой вертолет. Его задача - забрать людей.

Их должны доставить в населенный пункт приблизительно в 10:00 мск.





В МЧС Чукотки сообщили, что в районе инцидента предельно ясная погода. Ветер приблизительно 3 метра в секунду, видимость составляет 10 тыс. метров. Что касается температуры воздуха, она составила минус 20-23 градусов.





Текст: Т. Сокот



