Москва может стать городом, в котором пройдет «Евровидение-2017»
Вокруг песенного конкурса «Евровидение» раскручивается очередной скандал. Как стало известно немецкому изданию «Bild» от источника в оргкомитете мероприятия, организаторы начали переговоры о возможном переносе конкурса. В 2017 году турнир музыкальных исполнителей может состояться не в Украине, а в России.
Одним из вариантов замены Киеву называют российскую столицу. Искать запасное место для проведения конкурса решили потому, что Киев не предоставил финансовых гарантий касательно организации такого масштабного мероприятия.
В последние годы принимающие страны тратили на подготовку
к конкурсу от 17 до 25 миллионов евро. Оргкомитет покрывает сумму в 10-14 миллионов
евро. Ранее сообщалось, что глава Киева Виталий Кличко выделил на работы,
связанные с проведением «Евровидения», 9 миллионов евро. Однако в Европейском вещательном
союзе (ЕВС), что организует международные конкурсы «Евровидение», «Детское
Евровидение» и «Танцевальное Евровидение», считают финансирование с украинской
стороны недостаточным.
Напомним, финал «Евровидения-2016» состоялся в Стокгольме
в мае. Победительницей стала представительница от Украины Джамала с песней
«1944» о депортации крымских татар. Второе место заняла австралийка Дэми Им
(Австралия принимала участие в конкурсе при условии, что не будет претендовать
на проведение мероприятия на своей территории). Третий результат финала – у россиянина
Сергея Лазарева, поэтому Россия может взять на себя обязательства по
организации конкурса в следующем году.
Текст: Е. Скобелева