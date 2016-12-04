Москва может стать городом, в котором пройдет «Евровидение-2017»

Одним из вариантов замены Киеву называют российскую столицу. Искать запасное место для проведения конкурса решили потому, что Киев не предоставил финансовых гарантий касательно организации такого масштабного мероприятия.

В последние годы принимающие страны тратили на подготовку к конкурсу от 17 до 25 миллионов евро. Оргкомитет покрывает сумму в 10-14 миллионов евро. Ранее сообщалось, что глава Киева Виталий Кличко выделил на работы, связанные с проведением «Евровидения», 9 миллионов евро. Однако в Европейском вещательном союзе (ЕВС), что организует международные конкурсы «Евровидение», «Детское Евровидение» и «Танцевальное Евровидение», считают финансирование с украинской стороны недостаточным.

Напомним, финал «Евровидения-2016» состоялся в Стокгольме в мае. Победительницей стала представительница от Украины Джамала с песней «1944» о депортации крымских татар. Второе место заняла австралийка Дэми Им (Австралия принимала участие в конкурсе при условии, что не будет претендовать на проведение мероприятия на своей территории). Третий результат финала – у россиянина Сергея Лазарева, поэтому Россия может взять на себя обязательства по организации конкурса в следующем году.

Текст: Е. Скобелева