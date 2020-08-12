Крушение пассажирского поезда Стонхейвен: трое погибших
12.08.2020 20:53 / Происшествия / Прочли: 379 человек
Три человека, включая водителя, погибли после того, как пассажирский поезд сошел с рельсов в Абердиншире.
На место происшествия около Стонхейвена были вызваны около 30 автомобилей аварийной службы.
Поезд попал в оползень после сильного дождя и грозы, что вызвало наводнение и затруднило движение по Шотландии.
Шесть человек были доставлены в больницу, однако их травмы не считаются серьезными.
Инцидент произошел в 06:38 со службой ScotRail от Абердина до Глазго Куин-стрит.
Британская транспортная полиция сообщила, что семья водителя была проинформирована и поддерживается специально обученными офицерами связи.
Продолжались попытки проинформировать семьи двух других погибших.
Крушение произошло на линии к западу от Стонхейвена.
Ch Supt Эдди Уайли сказал, что службы экстренной помощи все еще находятся на месте происшествия.
«После того, как район станет безопасным, будет проведен полный и тщательный поиск, который, вероятно, займет некоторое время.
«Я знаю, что у многих людей по понятным причинам возникнут вопросы, и мы будем тесно сотрудничать с Отделом расследования железнодорожных аварий и Управлением железных и автомобильных дорог, чтобы установить все обстоятельства того, как поезд сошел с рельсов».
Ранние признаки указывают на то, что проливной дождь мог быть основным фактором сегодняшней аварии в Абердиншире.
Движение в 06:38 из Абердина в Глазго было первоначально остановлено из-за наводнения на линии.
По всей видимости, водитель связался с диспетчерской и попросил разрешения сменить гусеницу.
Считается, что поезд развернулся и перешел на более чистые пути, а затем продолжил свой путь в Глазго.
Поезд попал в оползень и сошел с рельсов.
Однако эта первоначальная неподтвержденная версия событий теперь должна быть внимательно изучена британским отделением по расследованию авиационных происшествий.
Его задача - установить все факты.
Компьютерные системы поезда должны показывать такие ключевые показатели, как скорость, с которой он двигался, когда сошел с пути.
В последние годы подобные инциденты на железных дорогах Великобритании стали невероятно редкими. Последнее крупное крушение произошло в 2007 году в Камбрии.
Первый министр Никола Стерджен выразила «глубочайшие соболезнования» родным и близким тех, кто погиб в «трагическом инциденте».
«Мои мысли остаются со всеми пострадавшими», - сказала она.
Премьер-министр Борис Джонсон ранее сказал, что «опечален» и что думает обо всех, кого это касается.
Сошедший с рельсов поезд состоял из двух локомотивов - спереди и сзади - и четырех вагонов.
Британская транспортная полиция сообщила, что ее офицеры были вызваны на место происшествия около 09:43.
Через несколько минут Network Rail написала в Твиттере, что были сообщения об оползне в Кармонте и что сообщение между Данди и Абердином было остановлено.
Генеральный директор Network Rail Эндрю Хейнс прервал свой семейный отпуск в Италии, чтобы вылететь обратно в Великобританию.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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