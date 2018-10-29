«Росбалт» хоронит журналистику под западный оркестр

Независимость предполагает хоть какую-то объективность, однако на страницах «Росбалта» ей давно не пахнет. Сегодня здесь правят бал желтые новости, сомнительные расследования и откровенно русофобская ругань, даже не пытающаяся притворяться аналитикой. Многие читатели, когда-то склонные доверять «Росбалту», отвернулись от агентства, и недоумевают, что же случилось с его авторами и за чей счет весь этот цирк.

Но чтобы понять, кто здесь «заказывает музыку», далеко ходить не надо. Достаточно просто пробежаться по ленте и взглянуть на самых любимых героев публикаций «Росбалта».

Так, с большим удовольствием издание рассказывает о деятельности такой бойкой организации, как Amnesty International, финансируемой правительством США и разнообразными конторами вроде Фонда Форда, или «Открытого общества», давно известных своей ангажированностью финансовыми воротилами Соединенных Штатов. Прикрываясь правозащитной риторикой, «Международная амнистия» не оставляет попыток перекроить мир по лекалам своих покровителей – американской политической элиты. А после того, как провалилась попытка этой самой элиты посадить в президентское кресло Хиллари Клинтон, устроила травлю Дональду Трампу, не желающему плясать под дудку старых бонз.

В России Amnesty International занимается, в общем, тем же самым, что и в других странах. Откровенный пиар ЛГБТ, публикация разных страшилок о якобы массовых нарушениях прав человека и недоказанных «страшных преступлениях», непрестанные атаки на государственные институты и прославление антироссийских деятелей любого пошиба, которых тут же называют героями и узниками совести. Все это широко освещается на сайте «Росбалта».

Отметим, что «Международную амнистию» давно и небезосновательно подозревают в получении крупных вливаний от так называемого Национального фонда в поддержку демократии (NED), существующего на деньги американских налогоплательщиков. Примечательно, что в 2016 году NED выделил более 10 миллионов долларов на поддержку проектов в России. Правда, какие это проекты, нигде не сказано – все документы засекречены. Известно лишь, что 240 тысяч «зеленых» ушло на некие антикоррупционные проекты (из них 53 тысячи – на один конкретный сайт). Кроме того, деньги были выделены на содействие и усиление НКО, поддержку меньшинств, в том числе этнических и ЛГБТ-сообществ. Беда в том, что вся бухгалтерия ведется втемную, поэтому о том, кто в итоге стал грантополучателем, можно только догадываться.

Многие наши «оппозиционные» СМИ давно и прочно завязаны на иностранные организации. И заведение госпожи Черкесовой тут впереди всех. Авторы «Росбалта» работают в Московском центре Карнеги (иностранный агент, финансируется Фондом Макартуров). На его страницах регулярно появляется научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин, а колумнисты Татьяна Хрулева и Сергей Шелин активно сотрудничают с этим вузом, получающим гранты от того фондов Сороса, Макартуров, Форда, Спенсера, Карнеги, Ротшильдов, Аденаура. Все они так или иначе связаны с NED – это очевидно даже при беглом взгляде: стоит потянуть за ниточку любого из фондов, как доберешься до огромного клубка, где переплетены они все. Да что говорить, если самим «Росбалтом» через компанию АФК «Система» владеет оффшор с Британских Виргинских островов "РЭЙСОН ИНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЭЙШН"?

Все эти «общественные организации» похожи друг на друга до степени смешения. Тиражируя многочисленные доклады, «расследования» и просто домыслы о том, какие в нашей стране царят упадок и разруха, как Россия доживает последние дни и безусловно пропадет без мудрого западного руководства, они щедро вливают деньги в СМИ вроде «Росбалта», ставшего надежным рупором антироссийской пропаганды.