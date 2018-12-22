Инцидент в Мексике: в лагере мигрантов злоумышленники распылили слезоточивый газ

Напомним, что в этом лагере находилось приблизительно 3000 участников так называемого каравана мигрантов. В основном, это выходцы из Центральной Америки. Многие из них из Гондураса.



В СМИ по этому поводу обнародовано следующее сообщение: "Неизвестные распылили на территории центра временного размещения слезоточивый газ. В результате ЧП пострадали несколько человек, среди них есть женщины и дети. Полиция ведет поиск преступников".

Текст: Т. Сокот



