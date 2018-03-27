В результате ДТП на Варшавском шоссе Москвы пострадали 3 человека

Что касается обстоятельств ДТП, они выясняются.

Поэтому было принято решение ограничить движение в сторону центра по этой дороге.

В результате ДТП пострадали люди - 3 человека.

Представители экстренных служб Москвы проинформировали общественность о том, что на Варшавском шоссе столицы произошло следующее ДТП: между собой столкнулись следующие транспортные средства: троллейбус, машина скорой помощи и легковой автомобиль.

Последние новости

ООН: специалисты зафиксировали в марте рост мировых цен на продовольствие Речь идет об удорожании молочной продукции и зерновых. Этот момент подтолкнул вверх индекс цен на продовольств... Речь идет об удорожании молочной продукции и зерновых. Этот момент подтолкнул вверх индекс цен на продовольств...

Инцидент в омском аэропорту: по причине повреждения самолета задержан рейс в Москву Обнародовано сообщение Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В нем сказано, что в омском аэропорту выяви... Обнародовано сообщение Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В нем сказано, что в омском аэропорту выяви...

В японском МИД должно появиться подразделение по КНДР Ближе к лету этого года в Министерстве иностранных дел Японии должно появиться одно новое подразделение. Его з... Ближе к лету этого года в Министерстве иностранных дел Японии должно появиться одно новое подразделение. Его з...

Крупный пожар в Стамбуле: горела больница В Стамбуле, район Газиосманпаша, случился очень крупный пожар – горело многоэтажное здание больницы.... В Стамбуле, район Газиосманпаша, случился очень крупный пожар – горело многоэтажное здание больницы....

Финляндия дала разрешение, чтобы строить "Северный поток-2" Обратим внимание на тот факт, что Финляндия дала разрешение на строительство газопровода, название которого "С... Обратим внимание на тот факт, что Финляндия дала разрешение на строительство газопровода, название которого "С...

Происшествие в Ставропольском крае: упал вертолет Ми-2 В результате случившегося у пилота ожоги. ... В результате случившегося у пилота ожоги. ...

США должны выделить $87 млн на гумпомощь Йемену В планах США направить дополнительные $87 млн на гуманитарную помощь. Она предназначена для жителей Йемена.... В планах США направить дополнительные $87 млн на гуманитарную помощь. Она предназначена для жителей Йемена....

В планах Китая создать несколько портов свободной торговли 8 апреля председатель КНР Си Цзиньпин, принимая участие в открытии экономического форума в Боао, объявит, что ... 8 апреля председатель КНР Си Цзиньпин, принимая участие в открытии экономического форума в Боао, объявит, что ...

Экстракт побегов брокколи может заменить токсические препараты метформина при сахарном диабете второго типа Сульфорафан обнаружен для контроля уровня сахара в крови. Представители американской ассоциации информир... Сульфорафан обнаружен для контроля уровня сахара в крови. Представители американской ассоциации информир...

NASA: грузовой корабль Dragon вполне успешно пристыковался к МКС Речь идет о космическом грузовом корабле Dragon, который сегодня вполне успешно пристыковался к Международной ... Речь идет о космическом грузовом корабле Dragon, который сегодня вполне успешно пристыковался к Международной ...





Поиск по сайту Поиск архива